Un misionero estadounidense contagiado con una rara cepa de ébola en la República Democrática del Congo será atendido en Alemania, mientras autoridades sanitarias internacionales buscan contener el brote que ya suma más de 130 muertes en África central.

El paciente, identificado como el misionero médico Peter Stafford de la organización Serge, fue trasladado a un hospital especializado en Berlín, Alemania tras contraer la variante Bundibugyo del ébola y presentar síntomas mientras atendía enfermos en territorio del Congo.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el misionero estadounidense se encuentra estable y bajo estrictas medidas de aislamiento tras su diagnóstico de contagio por ébola.

Brote de ébola en Congo pone en alerta a Europa y Estados Unidos

Se ha reportado la llegada a Alemania de un misionero estadounidense infectado con la cepa del ébola Bundibugyo del Congo, donde el brote ha causado 130 muertes.

Las autoridades alemanas también preparan protocolos para recibir a familiares y contactos cercanos del paciente, quienes permanecerán en observación en instalaciones médicas especiales en el hospital Charité en Berlín, Alemania junto con seis contactos de alto riesgo enviados a Europa para cuarentena y monitoreo.

Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al ébola como emergencia sanitaria ante el incremento de contagios en el Congo y la confirmación de casos en Uganda.

El brote de ébola preocupa a expertos internacionales debido a que la cepa Bundibugyo no cuenta con un tratamiento aprobado específicamente, y aunque existen vacunas contra otras variantes del ébola, científicos y organismos sanitarios continúan evaluando estrategias para frenar la propagación del virus en la región africana.

Estados Unidos reforzó restricciones de viaje y desplegó personal médico en apoyo a las labores de monitoreo y diagnóstico en África; sin embargo, especialistas han advertido que los recortes recientes a programas de salud global podrían dificultar una respuesta más rápida al avance de la enfermedad del ébola.