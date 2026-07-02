El director general de la OMS, Tedros Adhamon, confirmó este jueves en conferencia desde Ginebra el fin del brote de hantavirus que encendió alarma internacional:

“Estoy muy compladico de decir que la OMS considera que el brote de hantavirus terminó”. Tedros Adhamon, director de la OMS

De acuerdo con Tedros Adhamon, la última persona en contacto con un paciente contagiado por hantavirus terminó su periodo de cuarentena.

Esta persona dio negativo a las pruebas por la enfermedad y pudo regresar con su familia. El hantavirus cobró la vida de tres personas, todas ellas procedentes del crucero MV Hondius, donde inició el brote.

El hantavirus sigue siendo una amenaza de salud pública, recuerda la OMS

Pese a que el final del brote por hantavirus fue declarado de manera oficial, la OMS recordó que el virus continúa siendo una amenaza en zonas endémicas de la enfermedad.

Sobre todo en regiones de Sudamérica, donde comunidades rurales y boscosas de Chile y Argentina presentan mayor predominancia de la cepa Andes de hantavirus por el hábitat del ratón colilargo, reservorio natural de esta cepa.

Hantavirus test (Science Photo Library via AFP)

La cepa Andes, misma que fue detectada en pacientes contagiados de hantavirus en el crucero MV Hondius, es la única con transmisión humano-humano documentada.

Motivo por el cual el brote puso en alerta a nivel internacional, auqnue a lo largo del bropte autoridades de la OMS aseguraron que el riesgo global siempre fue mínimo.

De acuerdo en el informe de Adhamon, para el brote actual autoridades sanitarias tuvieron que identificar y rastrear a más de 650 contactos en 33 países.

Esto con el fin de rastrear posibles contagios e iniciar los protocolos pertinentes de cuidado y cuarentena.

Diana Rojas Álvarez, jefa de epidemias de alto impacto de la OMS, enfatizó que el trabajo contra el hantavirus debe continuar pese al fin del brote.

Lo último debido a que no se cuenta con una vacuna ni con un tratamiento que ayude al combate de la enfermedad.