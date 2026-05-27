Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó información sobre el hantavirus del crucero de Argentina.

Adhanom aseguró que desde el 2 de mayo de 2026 no se han reportado muertes por el brote de hantavirus en los pasajeros del crucero.

Van 13 casos de hantavirus confirmados y 3 muertes, OMS

La última actualización que Tedros Adhanom dio sobre los casos de hantavirus en los pasajeros del crucero de Argentina confirma 3 muertes, siendo la última reportada el 2 de mayo.

Por otra parte, explicó que de los pasajeros que se encuentran en cuarentena y estricta vigilancia, uno más dio positivo a hantavirus, por lo que ya son 13 los casos.

Tras la confirmación del Ministerio de Sanidad de España, se informó que el nuevo caso es de su país y que la persona estuvo en contacto con una persona del crucero MV Hondius.

La persona detectada con hantavirus está en cuarentena desde que se rastreó la cadena de contagio tras confirmar cómo se contagiaron los navegantes. Actualmente está en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, España.

Pese al nuevo caso, la OMS aclaró que “la situación permanece estable”, mientras que la OMS está en comunicación con los gobiernos de los países donde se encuentran los pasajeros en cuarentena.