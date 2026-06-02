El crucero MV Hondius fue autorizado para volver a navegar luego de una inspección final realizada el viernes, tras concluir los trabajos de limpieza y desinfección exigidos por autoridades sanitarias por casos de hantavirus a bordo.

La agencia de salud municipal de Róterdam informó que, tras evaluar las condiciones del barco, no existen obstáculos desde la perspectiva de la salud pública para su operación.

La autorización oficial llegó el sábado siguiente a la revisión técnica, marcando un paso clave para el regreso de la embarcación tras el brote de hantavirus registrado semanas atrás.

El crucero MV Hondius con brote de hantavirus. (Misper Apawu/AP / AP)

Inspección sanitaria permitió reactivar operaciones del MV Hondius

Durante la inspección final, especialistas en prevención de infecciones verificaron que los procedimientos aplicados al crucero MV Hondius por hantavirus, cumplían plenamente con las directrices sanitarias establecidas para estos casos.

Las autoridades concluyeron que la limpieza fue efectiva y que la desinfección eliminó los riesgos asociados al brote detectado durante la travesía internacional.

La empresa Oceanwide Expeditions, propietaria del buque, había señalado previamente que esperaba concluir satisfactoriamente las revisiones para retomar su calendario de operaciones.

Según la compañía, el barco reanudará su programa regular de cruceros a partir del 13 de junio, una vez completados todos los protocolos.

Tras brote de hantavirus, el crucero MV Hondius desembarca en Rotterdam; estará en cuarentena (Yves Herman / REUTERS )

El incidente generó atención internacional luego de que 3 pasajeros fallecieran durante un brote de hantavirus, enfermedad poco frecuente sin vacuna ni tratamiento específico.

Los viajeros fueron evacuados en Tenerife, mientras que posteriormente fueron repatriados por vía aérea hacia sus respectivos países de origen.

La OMS mantiene el seguimiento del episodio y contabiliza hasta ahora 13 casos confirmados o probables relacionados con este brote, incluidos los fallecimientos.