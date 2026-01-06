Omar García Harfuch presenta estrategia de seguridad ante embajadores

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó la Estrategia Nacional de Seguridad ante embajadores de México.

“Agradezco al Canciller Juan Ramón de la Fuente, al subsecretario. Así como a las embajadoras y los embajadores de México por su servicio a México desde el exterior, y por la invitación para compartir la Estrategia Nacional de Seguridad”. Omar García Harfuch

Esto durante la XXXVII reunión de titulares de embajadas y consulados de México, en donde estuvo presente el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

Omar García Harfuch resalta importancia de instituciones en diálogo con embajadores en materia de seguridad

Este lunes 5 de enero, ante embajadores de México, Omar García Harfuch llevó a cabo la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su participación, el titular de la SSPC detalló los 4 ejes principales de esta estrategia de seguridad, las cuales son:

atención a las causas

consolidación de la Guardia Nacional

fortalecimiento de las tareas de investigación e inteligencia

coordinación entre miembros del Gabinete de Seguridad, dirigido por la presidenta Sheinbaum

Adicional, Harfuch reiteró que resulta importante robustecer y consolidar las instituciones en nuestro país, para lograr el objetivo de combatir la violencia.

Este diálogo entre el funcionario de seguridad y el titular de la SRE, así como el resto de embajadores, fue moderado por Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de dicha dependencia.

Tras la presentación, el canciller Juan Ramón de la Fuente reiteró la postura del gobierno de México en materia de seguridad: “hay coordinación sin subordinación y sin intervención”.