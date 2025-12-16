El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acordó esfuerzos para reforzar la seguridad bilateral tras llamada con ministro de Canadá.

Y es que hoy lunes 15 de diciembre, en materia bilateral, Omar García Harfuch sostuvo una importante llamada con Gary Anandasangaree, ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias de Canadá.

Omar García Harfuch y Canadá logran entendimiento en materia de seguridad

Este lunes Omar García Harfuch agradeció a Gary Anandasangaree por la llamada que ambos funcionarios en seguridad sostuvieron durante la tarde.

De acuerdo con el titular de la SSPC, la charla con el ministro canadiense fue franca y productiva, pues ambos acordaron acciones para fortalecer la seguridad entre México y Canadá.

Parte de esto resalta la implementación del Plan de Acción Canadá–México, proyecto que se busca implementar durante el periodo 2025-2028.

Omar García Harfuch, secretario de seguridad (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Esto toda vez que el objetivo de los dos países norteamericanos es reforzar las medidas de combate al crimen, que a su vez ayuden a mejorar el comercio, la agricultura y las acciones en pro del medio ambiente.

Lo anterior, debido a que los gobierno de México y Canadá han reconocido coincidencias en sus ideales, como lograr prosperidad, bienestar, seguridad y sostenibilidad.

Omar García Harfuch aseguró tener la convicción sobre que, la cooperación internacional entre ambas naciones, resulta fundamental para mejorar la seguridad y el bienestar de los habitantes de cada país.

Gary Anandasangaree agradeció la disposición del funcionario mexicano para el diálogo, destacando también la colaboración bilateral en el Plan de Acción Canadá–México.