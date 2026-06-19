Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, se encuentra en una nueva polémica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por una foto en el G7.

Donald Trump dijo que ella le había insistido para tomarse una foto con él, a lo que ella grabó un video para desmentirlo y decir que ella ni su país suplican nunca.

“Ni yo, ni Italia suplicamos jamás… las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas, sinceramente estoy atónita” Giorgia Meloni. Primera ministra de Italia

Esta polémica entre ambos que anteriormente eran cercanos, se suman al distanciamiento por las criticas de Trump al papa León XIV y a la falta de apoyo de Italia a la guerra contra Irán.

Giorgia Meloni encara los “inventos” de Trump y se dice “atónica”

Giorgia Meloni dijo que son “inventos” las declaraciones de Trump sobre que le rogó por una foto durante el G7, llevado a cabo en Francia, y que eso le dio pena a él.

En su video de este viernes 19 de junio en X dijo estar “átonita” después de que Trump dijo que seguro está contenta porque él habló con ella, que no habría aceptado tomarse la foto pero le dio mucha pena.

Meloni expresó que no entiende el trato a sus aliados y que no es la primera vez que ocurre, por lo que aprovechó para criticar que no ha mostrado la misma determinación con los enemigos de Occidente.

Funcionario de Italia cancela visita a Estados Unidos por declaraciones de Trump

Ante la polémica, Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores de Italia, canceló su visita a Miami, Florida, Estados Unidos.

Antonio Tajani dijo que son ofensivas la palabras del presidente de Estados Unidos sobre Meloni y canceló su gira de trabajo para los días 21 y 22 de junio.

Políticos de Italia consideraron que las declaraciones del Trump afectan el honor de loa nación y ofenden a toda Italia.