El presidente Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni fue la que insistió en tomarse una foto con él con el propósito de aumentar su popularidad luego de estar a la baja por no aceptar la ayuda de Estados Unidos.

Ante esta declaración, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, respondió a Donald Trump y le sugirió “preocuparse por su popularidad” en lugar de estar concentrado en su aceptación entre los italianos.

“Mi popularidad no es asunto suyo, le sugiero que se concentre en la suya”. Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia (Fb: Giorgia Meloni / ESPECIAL)

Giorgia Meloni responde a Donald Trump tras polémica en el G7

Este sábado 20 de junio, Donald Trump retomó la polémica con Giorgia Meloni y aseguró que la italiana buscaba colgarse de su popularidad al tomarse una foto con él, pues ha perdido apropiación en su país.

Donald Trump argumentó que la baja en su popularidad se debía a que Giorgia Meloni no aceptó la ayuda de Estados Unidos y se negó a apoyarlo en la intervención militar a Irán.

Donald Trump arremete contra Giorgia Meloni tras polémica por foto en el G7 (Captura de pantalla )

Giorgia Meloni respondió a Trump al decir que su popularidad no depende de su relación con él, sino de “su capacidad para defender el interés nacional de Italia”. Destacó que “su amistad” no le habría ayudado en nada.

“En cuanto a mi popularidad, ser su amigo ciertamente no la ha ayudado, ni depende de mi relación con usted”. Giorgia Meloni

Respecto a que Italia no permitió a Trump utilizar pistas de aterrizaje militar para la incursión en Irán, Giorgia Meloni mencionó que su uso se rige por acuerdos, pero que Estados Unidos quiso violar.

La primera ministra Giorgia Meloni reiteró que su popularidad no es asunto ni depende de Donald Trump, por lo que el presidente de Estados Unidos debe preocuparse por la suya.