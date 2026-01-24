Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, reabrió la polémica al proponer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gane algún día un premio Nobel de la Paz.

“Espero que un día podamos darle un Nobel de la Paz a Trump” Giorgia Meloni

Giorgia Meloni propone que Donald Trump gane el Nobel de la Paz

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, defendió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y revivió el debate al proponerlo como candidato para ganar el premio Nobel de la Paz.

Así lo planteó durante una rueda de prensa conjunta que ofreció el 23 de enero con el canciller alemán Friedrich Merz, en la cual señaló que se le debería otorgar la medalla al mandatario estadounidense.

Sin embargo, Giorgia Meloni señaló que para impulsa la candidatura al Nobel de la Paz, Donald Trump tendría que lograr otro hito en referencia a un acuerdo de paz real y duradero en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

“Espero que un día podamos dar un Nobel de la Paz a Trump y cuento con que, si marca la diferencia con una paz justa y duradera en Ucrania, entonces también podremos presentar la candidatura de Donald Trump para el Nobel de la Paz” Giorgia Meloni

Las declaraciones de la primera ministra de Italia se dieron en medio de la polémica que se desató luego de que la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, entregó de forma simbólica su Nobel de la Paz a Donald Trump.

🇮🇹🇺🇸 | Primera Ministra italiana Meloni: "Espero que un día podamos darle un Premio Nobel de la Paz a Trump, y confío en que si hace una diferencia en eso, también pueda hacer una diferencia en una paz justa y duradera para Ucrania, y luego, finalmente, nosotros también podamos… pic.twitter.com/yKR3FFqjkZ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 24, 2026

Giorgia Meloni salió en defensa de Donald Trump

La nueva propuesta de Giorgia Melonia para que Donald Trump gane la medalla al Nobel de la Paz, fue lanzada por la primera ministra italiana al ser cuestionada por la capacidad del presidente de Estados Unidos.

Al responder al cuestionamiento de la prensa, la mandataria, visiblemente molesta, salió en defensa de Trump al señalar que el presidente fue elegido por la vía democrática y los ciudadanos estadounidenses.

“Hay que aceptar la democracia y a los líderes que son elegidos por los ciudadanos” Donald Trump

Incluso, reclamó la pregunta al señalar que esa “no es la forma correcta de abordar la política internacional”, pues Donald Trump es el presidente elegido de los Estados Unidos por l vía legítima.

Por ello, aseveró que es necesario seguir cooperando con Estados Unidos, aunque consideró que se debe mantener la relación bilateral de manera “pragmática y no instintiva”, es decir, sin impulsividad o improvisación.