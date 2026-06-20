Luego de que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, asegurara que no suplicó para tomarse una foto con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos arremetió contra ella nuevamente.

A través de su red social, el presidente Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le pidió una y otra vez tomarse una foto en la G7, reiterando que lo hizo para colgarse de él ya que ha perdido aprobación.

“La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, me pidió repetidamente una foto durante la cumbre del G-7 en Francia. Su popularidad en Italia es baja, posiblemente porque rechazó la ayuda de Estados Unidos”. Donald Trump

Giorgia Meloni (GIUSEPPE LAMI/EFE)

Donald Trump desmiente a Giorgia Meloni tras polémica por foto en el G7

Donald Trump sostuvo que Giorgia Meloni atraviesa una baja en su popularidad, por lo que ahora busca sanar la relación con Estados Unidos, luego de no haber apoyado su intervención militar en Irán.

Según Trump, la negativa de Giorgia Meloni ante la ayuda de Estados Unidos y el nulo apoyo con Irán habrían ocasionado la baja en la aceptación de la primera ministra italiana.

Donald Trump arremete contra Giorgia Meloni tras polémica por foto en el G7 (Captura de pantalla )

Las declaraciones llegan después de que Meloni rechazara públicamente una versión previa de Trump, quien había afirmado en una entrevista que ella le había “rogado” una fotografía durante la G7.

Giorgia Meloni respondió a los comentarios de Donald Trump diciendo que estos eran “completamente inventados” y remarcó que ni ella ni Italia “suplican” favores de nadie.