El Parlamento Europeo aprobó el nuevo Régimen de Retornos, una medida que endurece la política migratoria de la Unión Europea al facilitar deportaciones rápidas de inmigrantes irregulares y establecer centros de detención fuera del continente.

“Defenderemos nuestra frontera y combatiremos a los traficantes de inmigrantes” Giorgia Meloni, Presidenta del Consejo de Ministros de Italia

Analistas lo han denominado el “ICE europeo”, en referencia al modelo estadounidense.

La iniciativa, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, busca agilizar repatriaciones y combatir el tráfico de personas.

Para Italia, representa un punto de inflexión en la gestión migratoria y responde a la presión por reducir llegadas irregulares.

Giorgia Meloni celebra al “ICE europeo” por acelerar retorno de migrantes

La líder italiana Giorgia Meloni, destacó que la iniciativa es fruto del trabajo de su administración y permitirá repatriar de forma expedita a quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea.

Esta aprobación del “ICE Europeo” para el regreso de migrantes, marca un punto de inflexión en la gestión migratoria europea, adoptando elementos del modelo Meloni, como los centros de retorno en terceros países inspirados en el acuerdo con Albania.

La medida de esta agilización para regresar a los migrantes y prevenir la trata de personas en Italia, responde a la presión por controlar flujos irregulares y reducir llegadas a costas italianas, que han disminuido notablemente en los últimos periodos.