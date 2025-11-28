El rapero Puff Daddy Sean Combs de 56 años de edad, pasó su primer Acción de Gracias en la prisión federal de Nueva Jersey en Estados Unidos, donando cenas a los reclusos.

Mucho se había especulado sobre la cena de Acción de Gracias y Navidad que recibiría Puff Daddy en prisión, pero ahora se sabe que él fue parte de la celebración a reclusos.

Puff Daddy dona cena de Acción de Gracias a mil reclusos

El cambio de prisión que Puff Daddy Sean Combs tuvo a Fort Dix en Nueva Jersey lo está llevando a adaptarse a la celebración de las festividades en la cárcel.

Ante ello, el rapero tuvo su primer Acción de Gracias en la cárcel donde se habló mucho de su cena, pero poco se sabía sobre la donación que él hizo.

Según Agencia México, Puff Daddy junto con el grupo interno Bankroll Bosses, organizó la cena de Acción de Gracias con donación a mil reclusos con estos alimentos:

Pavo con todos los acompañamientos

Puré de papas

Maíz

Postre

Puff Daddy, cantante. (@Diddy)

Con la celebración que rompió la monotonía de estar recluido, la donación tuvo la compra de alimentos en el comisario, dos días de preparación y la distribución de la comida en todas las unidades de vivienda.

Esta comida que el rapero donó complementó lo que la prisión da a reclusos en este día.

Ante sus acciones, Puff Daddy aseguró que el significado para él en el Día de Acción de Gracias es que nadie se quede sin comer y la unidad familiar.