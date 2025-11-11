Según documentos obtenidos por CBS News y reportes de TMZ, el rapero de 56 años de edad, Puff Diddy estaría enfrentando una sanción por hacer una llamada no autorizada desde prisión.

Dicha llamada no autorizada desde prisión, la habría realizado Puff Diddy el pasado 3 de noviembre, durante sus primeras semanas de reclusión en la Correccional Federal (FCI, por sus siglas en inglés) en Fort Dix, Nueva Jersey.

Se sabe que la llamada de Puff Diddy habría sido con tres vías donde se discutió la emisión de un comunicado a The New York Times.

Por lo que el rapero también conocido como Sean “Diddy” Combs habló con una representante legal y una mujer no identificada, en la que se conversó sobre visitas de familiares y la sugerencia de llevar “200 billetes de un dólar” para máquinas expendedoras.

Sin embargo, tras la conversación con el representante legal, la mujer supuestamente agregó a un tercero a la llamada, un hombre no identificado, motivó por el cual Puff Diddy habría violado las regulaciones de la prisión.

Puff Daddy Sean Combs (Puff Daddy Sean Combs Instagram @diddy)

¿Cuál será la sanción por hacer una llamada no autorizada desde prisión para Puff Diddy?

Luego de que funcionarios federales detectaron la llamada no autorizada desde prisión de Puff Diddy han recomendado sanciones específicas.

Por lo que se pidió que a Puff Diddy se le de suspensión de los privilegios telefónicos y de comedor por 90 días para cada.

Esto pese a que Puff Diddy alegó desconocer las reglas sobre llamadas de terceros en la prisión.

Por ahora el caso de Puff Diddy por llamada no autorizada está en revisión final, pues hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte del Buró Federal de Prisiones en Estados Unidos.