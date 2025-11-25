Un nuevo documental llegará a Netflix y 50 Cent será el encargado de retratar la historia de Puff Daddy.

Con fecha de estreno ya anunciada es que Netflix dio a conocer el documental de Puff Daddy Sean Combs a poco más de un año que el rapero haya sido detenido.

Documental de Puff Daddy en Netflix por 50 Cent ya tiene fecha de estreno

La nueva apuesta en producción del rapero 50 Cent es el documental de Puff Daddy Sean Combs para Netflix que ya tiene fecha de estreno y tráiler incluido.

Será el 2 de diciembre que Netflix estrene Sean Combs: Ajuste de cuentas, el documental sobre Puff Daddy que tendrá el formato de mini serie, es decir, se presentará por capítulos.

Ya con la condena de 4 años y 2 meses, la historia de Puff Daddy puede ser contada y será 50 Cent quien presente el proyecto que dice “todo es cuestión de tiempo” para que supiera había gente lastimada con sus acciones.

'SEAN COMBS: Ajuste de cuentas'

2 de diciembre pic.twitter.com/jSveoEm4kP — ɐɔᴉɹéɯɐouᴉʇɐ˥ xᴉlɟʇǝN (@NetflixLAT) November 25, 2025

El documental de Puff Daddy forma parte del desempeño de 50 Cent como productor ejecutivo de series criminales y dramas urbanos.

Lo que ha llamado de esta serie documental a cargo de 50 Cent es que es reciente, de modo que podría tener testimonios e información actualizada de los delitos de Puff Daddy .

Esto además de la distancia que existe entre Puff Daddy y 50 Cent que llevó a crear este documental como presunta consecuencia.

Antes que el documental de Puff Daddy por 50 Cent, ya existían dos que hablaban de los delitos que el rapero había cometido: