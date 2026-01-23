La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya se habría ganado la simpatía de Donald Trump, pues el mandatario de Estados Unidos le expresó su respaldo para dirigir el país.

“Ahora mismo tienen un liderazgo muy fuerte, es decir, están demostrando un liderazgo muy fuerte (...) debo decir que Delcy ha demostrado un liderazgo muy fuerte hasta ahora” Donald Trump

Donald Trump expresa su respaldo a Delcy Rodríguez para que siga dirigiendo Venezuela

A pesar de que insistió en que tiene un gran aprecio por María Corina Machado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su respaldo a Delcy Rodríguez para dirigir Venezuela.

Durante una conferencia de prensa que ofreció a bordo del Air Force One, Donald Trump afirmó que en estos momentos, el gobierno de Venezuela a cargo de Delcy Rodríguez, ha sido muy fuerte.

Así lo señaló el mandatario al aseverar que la presidenta encargada del país que asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, ha demostrado un liderazgo muy importante.

“También hablé hoy con María, a quien aprecio mucho. Pero debo decir que Delsey ha demostrado un liderazgo muy fuerte hasta ahora. Bueno, ahora mismo” Donald Trump

Por ello, aun cuando lanzó un breve elogio a la líder de la oposición, María Corina Machado al revelar que habló con ella el 22 de enero, Donald Trump reiteró su confianza hacia Delcy Rodríguez.

Cabe destacar que las declaraciones de Donald Trump, se dieron luego de miembros de la prensa le preguntaron sobre la posibilidad de que Estados Unidos permita a la presidente continuar en el cargo.

Trump ha descartado a María Corina Machado para que dirija Venezuela

Los dichos del presidente Donald Trump para apoyar a Delcy Rodríguez, se dan luego de que el presidente ha señalado que María Corina Machado no es el mejor perfil para estar al frente de Venezuela.

En declaraciones previas, el presidente de Estados Unidos descartó que la líder de la oposición en Venezuela, goce del apoyo necesario en el país que le permita mantener la estabilidad.

María Corina Machado: entregar el Nobel a Trump fue emotivo y él lo merece

A pesar de ello, el gesto de María Corina Machado al regalarle de forma simbólica su medalla del Premio Nobel de la Paz, provocó que el mandatario dijera que sí le gustaría que la opositora se involucre en el gobierno venezolano.

En tanto, María Corina Machado ha insistido en exigir que el gobierno que sigue al frente del chavismo, sea desarticulado y ha prometido que hará de Venezuela una nación “libre”.