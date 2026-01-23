Las posibles elecciones en Venezuela a 20 días de la intervención de Estados Unidos, el presidente Donald Trump señaló cuál será el rumbo en el país latinoamericano.

A pregunta expresa sobre las próximas elecciones, Donald Trump señaló que se deben de cumplir varias condiciones primero.

Principalmente, señaló el presidente, Estados Unidos tiene que “recibir mucho dinero”.

Estados Unidos tiene que recupera el dinero que se invertirá en Venezuela, asegura Trump

Donald Trump aseguró que, antes de que se realicen elecciones en Venezuela, Estados Unidos tiene que recuperar todo el dinero que se invertirá en el país.

“Primero que nada tenemos que recibir mucho dinero, tenemos que recuperarlo ahora mismo” Donald Trump

Asimismo, resaltó que ya se empezaron las negociaciones para la explotación de petróleo con las “empresas más grandes del mundo” y adelantó que pronto comenzarán las perforaciones para esto.

De acuerdo con Donald Trump, su gobierno está negociando en representación de Venezuela y “la nación está muy emocionada con eso” y con la cantidad de dinero que entrará al país.

“Vamos a empezar a perforar pronto. Tenemos a las empresas más grandes del mundo. Las tenemos y van a entrar. Todas están negociando ahora mismo y representamos a la nación y la nación está muy emocionada con eso porque somos muy buenos en esto y recibirán más dinero que nunca pero nosotros también recibiremos mucho dinero” Donald Trump

En el mismo sentido, Donald Trump, reiteró que, en el marco de recuperar el dinero, Estados Unidos ya está moviendo al país "miles de millones de barriles de petróleo mientras hablamos”.

Trump reconoce a Delcy Rodríguez como una líder muy fuerte

Por otra parte, Donald Trump señaló que, mientras se resuelve el realizar unas elecciones en Venezuela, el país cuenta con un “liderazgo muy fuerte”.

De acuerdo con el presidente estadounidense, Delcy Rodríguez está mostrando ser una líder muy fuerte luego de salir de años de socialismo “y peor”.

“No viven bien por lo que ha sucedido durante años. En realidad, son años de socialismo y peor, es peor que el socialismo… Bueno, ahora mismo tienen un liderazgo muy fuerte, están mostrando un liderazgo muy fuerte" Donald Trump

En cuanto a María Corona Machado, quien le regaló de manera simbólica la medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, el presidente reiteró que “le cae muy bien”; sin embargo, Delcy Rodríguez es quien tiene la fuerza, aseguró.