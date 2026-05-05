Donald Trump da por hecho que Irán no tiene ninguna posibilidad ante Estados Unidos e Israel, incluso, Medio Oriente lo reconocería.

“Irán no tiene ninguna posibilidad. Nunca la tuvo. Lo saben. Me lo expresan cuando hablo con ellos” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Para Estados Unidos, Irán no representa gran peligro

Durante una rueda de prensa, desde la Casa Blanca, Donald Trump se refirió al conflicto que inició en febrero de este 2026 como una pequeña “escaramuza” debido a que la Armada iraní no le representa gran peligro.

“No tienen Marina fue totalmente destruida. No tienen Fuerza Aérea fue totalmente aniquilada. No tienen capacidad antiaérea fue destruida. No tienen radares. No tienen líderes. Sus líderes fueron aniquilados” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

La declaraciones llegan dos semanas después de Donald Trump, de 79 años de edad, dijera haber pactado un alto al fuego temporal porque el gobierno iraní “está gravemente dividido”.

De esto se dio cuenta porque mediadores de Pakistán pidieron a Washington suspender sus ataques contra la República Islámica “hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”.

Por lo que basándose en esa información condena que los periódicos engrandezcan a Irán, quien se ha mantenido firme ante la presión de Estados Unidos.

“Luego leo los periódicos y dicen que lo están haciendo bien. No lo están haciendo bien. Por eso no tienen credibilidad. Sin credibilidad. Las noticias falsas no tienen credibilidad” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

BREAKING: "Iran has no chance. They never did. They know it. They express it to me when I talk to them."



“They have no navy — totally wiped out. They have no Air force — totally wiped out. They have no anti-aircraft capability — totally wiped out. No radar. They have no leaders.… pic.twitter.com/fpU4SAtUkj — Fox News (@FoxNews) May 5, 2026

Donald Trump anuncia “Proyecto Libertad”

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene como centro el estrecho de Ormuz, cruce marítimo para el transporte de petróleo mundial.

Debido a que Irán no lo ha liberado en su totalidad aún cuando acordó con Estados Unidos un alto al fuego temporal, Trump anunció el “Proyecto Libertad”.

Donald Trump (Tom Brenner / AP)

El pasado 3 de mayo, el Presidente de Estados Unidos presentó la iniciativa para liberar a los buques retenidos en el estrecho de Ormuz.

El operativo inició el lunes 4 de mayo e incluye el despliegue de 15,000 militares y 100 aeronaves para asegurar el paso de barcos de terceros países no involucrados en el conflicto.

Ante esto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Washington levante por completo el bloqueo naval.