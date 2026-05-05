Pete Hegseth advirtió a las fuerzas de Irán que enfrentarán una respuesta “devastadora” si atacan a tropas estadounidenses o al transporte comercial en el Estrecho de Ormuz, en medio de la nueva operación “Proyecto Libertad”.

Durante una rueda de prensa sobre la situación en la región, el jefe del Pentágono lanzó un mensaje directo:

“A lo que queda de las fuerzas de Irán: si atacan a las tropas estadounidenses o al transporte comercial inocente, se enfrentarán a un poder de fuego estadounidense abrumador y devastador. Preferimos que esto sea una operación pacífica, pero estamos listos para defender a nuestra gente” Pete Hegseth, jefe del Pentágono

.@SecWar: "To what remains of Iran's forces: if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower... We prefer this to be a peaceful operation, but are locked and loaded to defend our people." https://t.co/5AaSpGeQwp pic.twitter.com/sYmye3gGzv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 5, 2026

La advertencia se produce en el contexto del “Proyecto Libertad”, una estrategia impulsada por Donald Trump y el Comando Central de Estados Unidos para restablecer el tránsito comercial en esta vía clave para el comercio global.

¿Qué es el “Proyecto Libertad” y por qué importa en el Estrecho de Ormuz?

El “Proyecto Libertad” es una operación de carácter defensivo que busca neutralizar amenazas en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y suministros estratégicos.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Irán ha sido acusado de hostigar y atacar embarcaciones civiles, lo que ha elevado la tensión en la región.

Como parte de esta estrategia, Estados Unidos ha desplegado:

Destructores navales

Aeronaves de vigilancia

Operativos de control marítimo

El objetivo es garantizar la seguridad del flujo comercial sin necesidad de ingresar a aguas o espacio aéreo iraní.

Estados Unidos descarta conflicto con Irán pero mantiene postura firme para defender Estrecho de Ormuz

En sus declaraciones, Pete Hegseth aseguró que Estados Unidos “no busca una pelea” con Irán, pero dejó claro que no permitirá un bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

Asimismo, informó que dos embarcaciones comerciales estadounidenses, escoltadas por destructores, ya han transitado con éxito por la zona, lo que —según dijo— demuestra que el paso marítimo se mantiene abierto.

Sin embargo, la tensión continúa. Durante la misma conferencia, el general Dan Caine afirmó que las fuerzas armadas “están listas para reanudar hostilidades si reciben la orden”.