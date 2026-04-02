El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respondió a las burlas del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su vida privada y aseguró que esos comentarios “no son elegantes” ni están a la altura de un jefe de Estado.

Durante un almuerzo privado realizado el pasado 1 de abril, Donald Trump se habría burlado del presidente francés al imitar su acento y afirmar que la esposa de Macron, Brigitte Macron, “lo trata extremadamente mal”.

Los comentarios surgen después de un episodio protagonizado por Macron y su esposa al interior de un avión, donde habrían tenido un desacuerdo que terminó en una agresión física fue captada por medios internacionales.

Las tensiones entre los presidentes de Estados Unidos y Francia se mantienen en medio del contexto geopolítico actual, marcado por conflictos internacionales y por el debate sobre el papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Trump no es elegante ni está a la altura”, responde Emmanuel Macron

Al ser cuestionado sobre los comentarios de su vida personal hechos por Donald Trump, Emmanuel Macron afirmó que el mandatario estadounidense no mostró la elegancia ni la responsabilidad que debería tener un jefe de Estado.

“Trump habla demasiado… sus declaraciones no son ni elegantes ni están a la altura” Emmanuel Macron, presidente de Francia

Macron añadió que ese tipo de comentarios no merecen mayor respuesta, especialmente en un momento en el que el mundo enfrenta conflictos internacionales delicados.

“Estamos debatiendo el futuro del mundo. En Irán, la situación está teniendo consecuencias para la vida de millones de personas; hay gente muriendo en el campo de batalla, y tenemos a un presidente que se ríe y se burla de los demás” Emmanuel Macron, presidente de Francia

“Esto no es un espectáculo”: Macron sobre la guerra de Trump en Irán

Respecto al conflicto que mantiene Estados Unidos en Irán, con el respaldo de Israel, Emmanuel Macron afirmó que es necesario trabajar para reducir la tensión en el Medio Oriente y avanzar hacia un alto al fuego.

El mandatario francés sostuvo que, para lograr la paz en la región, es necesario actuar con mayor responsabilidad, ya que —según dijo— “se habla demasiado” y existen mensajes contradictorios sobre cómo terminar el conflicto.

Asimismo, Macron subrayó que el mundo necesita estabilidad, calma y un retorno a la paz.

“Esto no es un espectáculo”, concluyó el presidente de Francia.