La razón de la cachetada viral de Brigitte Macron contra Emmanuel Macron tendría como motivo una relación “platónica” con la actriz iraní Golshifteh Farahani.

Así lo publican medios franceses tras el episodio que ocurrió en mayo de 2025 cuando hacían un viaje oficial a Hanoi, Vietnam, y que se convirtió en un video viral.

Medio franceses aseguran que la relación entre Emmanuel Macron y Golshifteh Farahani es platónica y que el mensaje preciso que habría desencadenado el enojo de Brigitte es uno en el que Macron le señala que es muy guapa.

Video viral en el que Brigitte Macron cacheta a Emmanuel Macron

El hecho quedó grabado en video cuando la puerta del avión se estaba abriendo y Brigitte dio una manotazo o cachetada al presidente de Francia, quien únicamente tuvo que saludar hacia afuera y posteriormente descender de la aeronave.

La molestia siguió ya que al momento de bajar del avión Emmanuel le dio el brazo a Brigitte Macron pero ella decidió bajar por su cuenta, aunque días después en la mismas giras se les vio contentos nuevamente.

El momento fue incómodo incluso para personal del Aeropuerto de Hanoi ya que una mujer que apoyaba en situaciones técnicas para el descenso del avión se hizo hacia atrás al ver el golpe.

Emmanuel Macron ha sostenido que era broma de las que habitualmente hace con su esposa.

Cachetada de Brigitte contra Emmanuel Macron ha sido retomada por Donald Trump

El momento ha sido usado de manera política por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que a Emmanuel Macron su esposa “lo trata extremadamente mal”.

El propio Macron respondió que esas no son palabras “elegantes” en el marco de los reclamos de Trump a Francia y Europa por no tener su apoyo para la guerra contra Irán.