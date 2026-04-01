Un gesto inesperado entre Emmanuel Macron y Sanae Takaichi se robó la atención en Tokio.

Tras una rueda de prensa en el Palacio Akasaka, el presidente de Francia y la primera ministra de Japón Sanae Takaichi sorprendieron al recrear el icónico Kamehameha de Dragon Ball.

Entre risas y frente a las cámaras, ambos líderes imitaron el famoso movimiento del anime, generando un momento distendido que rápidamente se volvió viral en redes sociales y contrastó con la formalidad de su encuentro diplomático.

Sanae Takaichi inicia el Kamehameha de Dragon Ball y Emmanuel Macron la sigue

Al despedirse de la conferencia de prensa, donde Francia y Japón abordaron temas relacionados con la guerra en Medio Oriente, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi no dudó en recrear el icónico Kamehameha de Dragon Ball.

La acción provocó que Emmanuel Macron reaccionara de inmediato y se sumara al gesto.

Entre risas, ambos líderes intentaron coordinar el movimiento característico del anime, generando un momento distendido que contrastó con la formalidad del encuentro diplomático.

Emmanuel Macron ha demostrado ser fan de Dragon Ball y del anime japonés

Diversos medios han señalado que Emmanuel Macron ha mostrado en varias ocasiones su admiración por Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, una de las series de anime más influyentes a nivel mundial.

Según reportes, el mandatario francés ha expresado su gusto por el anime japonés y ha destacado valores presentes en Dragon Ball, como la resiliencia, la amistad y la perseverancia que transmiten sus personajes.

Macron también ha hablado sobre el impacto cultural del anime y su influencia en varias generaciones, además de referirse en distintas ocasiones a los gestos y habilidades de los Guerreros Z, protagonistas de la popular serie.

El presidente francés también ha demostrado su interés por el cine de animación japonés, particularmente por las obras de Studio Ghibli.

En distintos eventos ha recibido piezas y referencias relacionadas con el trabajo de Hayao Miyazaki, reconocido director y creador de varias de las historias más emblemáticas del estudio de animación.