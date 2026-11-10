Dana White, presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), rechazó la oferta de trabajo de Donald Trump durante una comparecencia pública en la Casa Blanca, al señalar su nulo interés por sumarse a la política.

Esto luego de que el presidente Donald Trump ofreciera a Dana White sumarse a su equipo de trabajo para convertirse en su nuevo jefe de prensa, además de invitar a luchadores de artes marciales mixtas para integrar su equipo de comunicación.

Dana White no será jefe de prensa de Trump; Casa Blanca asegura que la oferta fue una broma

Desde la Casa Blanca, Dana White dio a conocer que no aceptará la oferta de trabajo que le realizara Donald Trump, con el fin de ser su jefe de presa tras confirmarse la salida de Katie Zacharia.

El presidente de la UFC afirmó que su vida “se volvió una locura”, luego de que el presidente de Estados Unidos hiciera pública sus intenciones laborales.

Donald Trump ofreció a Dana White ocupar el cargo de jefe de prensa de la Casa Blanca (Gemini)

White detalló que se encontraba en Londres atendiendo un compromiso de Zufa Boxing cuando recibió la noticia sobre la publicación de Trump.

En este sentido, Dana White aseguró que no tienen ninguna aspiración política, por lo que no formara parte del equipo de trabajo del presidente estadounidense.

No tengo ninguna aspiración política. Estaba en un evento de Zufa Boxing en Londres cuando me llamó y me dijo que había hecho esto, y las últimas 24 horas de mi vida han sido una locura. Dana White

Tras las palabras del presidente de la UFC, la propia Casa Blanca matizó el ofrecimiento señalando que la sugerencia de Trump se había realizado en tono de broma.

Asimismo, White reiteró su respeto hacia el mandatario, a quien describió como una de las figuras más tenaces que ha conocido.

El también empresario resaltó la fortaleza de Trump al recordar episodios como el intento de magnicidio que sufrió durante un evento público.

En este sentido, aseguró que es el ser humano “más duro y resistente” que ha conocido, reiterando su cercanía y admiración por el presidente de Estados Unidos.