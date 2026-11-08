Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anunció este 7 de noviembre de 2026 que ofreció el puesto de jefe de prensa a Dana White, presidente de la UFC.

Asimismo, Donald Trump anteló que también le pidió a Dana White traer consigo a algunos peleadores de la empresa de artes marciales mixtas, pues así tendría al mejor equipo contra “la izquierda lunática”.

Donald Trump propone a Dana White de la UFC como su jefe de prensa

El presidente de Estados Unidos sorprendió al compartir públicamente en TruthSocial que ante la vacante de jefe de prensa de la Casa Blanca, ofreció el puesto a Dana White de la UFC, luego de la salida de Katie Zacharia.

Según la perspectiva de Donald Trump, esta propuesta tendría sentido porque busca “personas para defendernos de la izquierda lunática”, asegurando que Dana White podría ser un gran jefe de prensa.

Donald Trump ofrece el puesto de jefe de prensa a Dana White (traducida). (@realDonaldTrump)

Asimismo, compartió que además le pidió traer consigo a peleadores de la UFC aunque fueran extranjeros, como Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Karla Harris, destacadas figuras de la UFC, para formar parte de su equipo de comunicación.

Donald Trump ofrece el puesto de jefe de prensa a Dana White. (@realDonaldTrump)

Incluso, Donald Trump aseguró que Dana White será un gran secretario de prensa y le pidió aceptar el trabajo.

“Dana [White] será un Secretario de Prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor, acepta el trabajo!”. Donald Trum, presidente de Estados Unidos.

¿Dana White aceptó el puesto de jefe de prensa? Así respondió a Donald Trump

Además de que Dana White compartió el post de Donald Trump en donde le hace el ofrecimiento al puesto de jefe de prensa, el presidente de la UFC humorizó con la propuesta.

Con una fotografía creada con IA, Dana White se compartió detrás del atril de la Casa Blanca, como si ya desempeñara el puesto de jefe de prensa. A este le sumó un texto donde dijo estar yendo a un siguiente paso en su carrera.