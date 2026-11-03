La idea de ver al Papa León XIV visitando la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, se acaba de desmoronar.

Luego de que María Montserrat Alvarado, prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, confirmará que el pontífice visitará a la Señora de Guadalupe, la confusión se hizo presente.

Papa León XIV visitará a la Virgen de Guadalupe en una parroquia de Uruguay

Diversos medios de comunicación dieron por hecho que el papa León XIV visitaría México en 2027, viaje que incluirá una parada en el santuario de la Virgen de Guadalupe, tal y como lo hizo el Papa Francisco una década atrás.

Sin embargo, con base a información difundida por N+, Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, aclara que las declaraciones de Alvarado hacían referencia a una visita a la virgen situada en la parroquia de Casavalle, en Uruguay.

Actividad que forma parte de su gira pastoral que se llevará a cabo del 6 al 17 de noviembre de este 2026. Su agenda incluye actividades en Uruguay, Argentina y Perú.

Debido a los recientes acontecimientos relacionados con su salud, León XIV, de 71 años, viajará acompañado de una ambulancia equipada como unidad de cuidados intensivos móvil, la cual cuenta con:

Ventilador mecánico

Monitor desfibrilador

Equipo especializado para atender emergencias.

Cuando la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Montse Alvarado, comentó que el papa León XIV sí visitaría a Nuestra Señora de Guadalupe, se refería a la parroquia de la Virgen de Guadalupe en Casavalle, Uruguay, informó el portavoz del Vaticano. El reporte de Valentina Alazraki (@valealazraki), corresponsal de N+. — NMás (@nmas) November 3, 2026

Claudia Sheinbaum invita al papa León XIV a visitar México

Tras aclararse que la gira de León XIV por América Latina, no incluye a México, revive la invitación que Claudia Sheinbaum le ha extendido al papa en distintas ocasiones.

El 12 de diciembre de 2025, la Presidenta de México sostuvo una llamada con el pontífice en la que le extendió una invitación formal para visitar el país.

En agosto de 2026, reiteró su invitación a través del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

Aunque León XIV, en el pasado, expresó su deseo por visitar México, hasta el momento no se ha fijado una fecha para que esto suceda.