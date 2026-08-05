La presencia de Pietro Parolin en México para reunirse con Claudia Sheinbaum ha destapado curiosidad por saber quién es el cardenal secretario del Vaticano.

Así que aquí te compartimos quién es Pietro Parolin con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Pietro Parolin?

Pietro Parolin es un cardenal secretario de Estado del Vaticano por decisión del Papa Francisco; es quien se le atribuyen diversas relaciones diplomáticas internacionales.

Nació en Schiavon, Italia, siendo que a los 14 años comenzó su formación en la iglesia católica, obteniendo el título de sacerdote a los 25 años.

Pietro Parolin vivió en México por tres años, luego de que fue destinado a Nunciatura Apostólica. Además ha tenido reuniones con distintos políticos del país como Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrad, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Este lazo de Pietro Parolin al llegar a México, concluyó con el restablecimiento de relaciones diplomáticos del país con el Vaticano. Sin embargo, este es un papel en el que el cardenal se desempeña regularmente como con Israel, Vietnam, Venezuela.

Pietro Parolin, cardenal secretario de Estado del Vaticano. (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

La labor de Pietro Parolin también ha sido fuertemente encaminada a la mediación de Israel y Palestina por la Santa Sede.

Sobre su familia, se conoce que su padre Luigi Parolin era administrador de una ferretería, además de que vendía maquinaría agrícola. En lo que respecta a su mamá, Ada Miotti, era maestra.

Pietro Parolin tiene dos hermanos, quienes quedaron huérfanos de padre a los 10 años.

Se dice que Pietro Parolin figuraba, junto con el Robert Prevost para ser Papa tras la muerte de Francisco, pero el cónclave no lo eligió.

¿Qué edad tiene Pietro Parolin?

Pietro Parolin tiene 71 años de edad, pues nació el 17 de enero de 1955.

Pietro Parolin, cardenal secretario de Estado del Vaticano. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Quién es la esposa de Pietro Parolin?

Pietro Parolin no tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Pietro Parolin?

Pietro Parolin es del signo zodiacal de Capricornio, pues nació un 17 de enero.

¿Cuántos hijos tiene Pietro Parolin?

Pietro Parolin no tiene hijos.

¿Qué estudió Pietro Parolin?

Pietro Parolin estudió la licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana.

Asimismo, Pietro Parolin habla español, francés e inglés.

Carlos Aguiar Retes y el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿En qué ha trabajado Pietro Parolin?

Pietro Parolin trabaja como secretario de Estado del Vaticano. Sin embargo, ha sido un importante pilar para el desarrollo de relaciones diplomáticas de la Santa Sede con países del mundo.