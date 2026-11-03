La posibilidad de que el papa León XIV visite México en 2027, es muy grande; de ser así, será el regreso de un Papa al país en una década.

El último en pisar tierra azteca fue el Papa Francisco, su llegada formó parte de una gira pastoral que se realizó del 12 al 17 de febrero de 2016.

Pero también respondió a una invitación que le extendió el entonces presidente Enrique Peña Nieto y la Conferencia del Episcopado Mexicano.

El Papa Francisco , Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, durante la recepción oficial del pontífice en Palacio Nacional (Isaac Esquivel / Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

Su viaje apostólico incluyó cinco entidades:

Ciudad de México -12 y 13 de febrero

Estado de México (Ecatepec) -14 de febrero

Chiapas (Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas) -15 de febrero

Michoacán (Morelia) -16 de febrero

Chihuahua (Ciudad Juárez) -17 de febrero

Papa Francisco en México (Presidencia / Cuartoscuro / Presidencia)

Actividades del Papa Francisco en México

En su recorrido por México, el Papa Francisco ofreció misas y ceremonias multitudinarias, incluso ofreció una oración al interior de la Basílica de Guadalupe.

Sostuvo un encuentro con Peña Nieto en Palacio Nacional y, posteriormente, se reunió con comunidades indígenas en Chiapas, y personas privadas de la libertad en Ciudad Juárez.

Su agenda fue la siguiente:

Ceremonia de bienvenida en la Capital de México, y reunión con autoridades y cuerpo diplomático en Palacio Nacional

Reunión con obispos de México

Misa en la Basílica de Guadalupe

Visita el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” en el Estado de México.

Misa con comunidades indígenas en Chiapas

Reunión con jóvenes en Michoacán

Visita al Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez,Chihuahua

Misa en la zona fronteriza con Estados Unidos en Chihuahua.

Ceremonia de despedida

Papa Francisco ofició una misa en la Basílica de Guadalupe (Isabel Mateos / Cuartoscuro / María Martínez)

De acuerdo con reportes, más de 10 millones de personas participaron en las actividades y siguieron cada paso de la gira del pontífice que murió el 21 de abril de 2025.

Aunque de momento no hay una fecha específica para la visita del papa León XIV, se prevé que su llegada ocurra en el verano del próximo año. Será el Vaticano quien proporcione los detalles en su debido momento.