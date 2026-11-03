El Vaticano confirmó, este 3 de noviembre, la visita del papa León XIV a México, su recorrido incluirá una parada en la Basílica de Guadalupe.

La prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, María Montserrat Alvarado, informó que aún no hay una fecha definida para su llegada a la Ciudad de México; no obstante, podría ocurrir en algún momento del 2027.

El anuncio se realizó durante la presentación de la gira del pontífice por Uruguay, Argentina y Perú, la cuál se llevará a cabo del 6 al 17 de noviembre de este 2026.

Papa León XIV. (Gregorio Borgia/AP / AP Photo/Gregorio Borgia)

Vaticano confirma visita del papa León XIV a la Basílica de Guadalupe

En medio de la reestructuración de los mandos informativos de la Santa Sede y de los recientes acontecimientos relacionados con la salud del papa León XIV, de 71 años, se confirma su vista a México y al santuario de la Virgen de Guadalupe.

“El Santo Padre sí va a ir a ver a nuestra señora de Guadalupe” María Montserrat Alvarado. Prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano

Aclarando que aún no hay una fecha definida, Alvarado advierte que será ella quien proporcione los detalles llegado el momento.

Sus palabras coinciden con lo dicho por el arzobispo Paul Richard Gallagher. La semana pasada, el secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, habló de un posible viaje a Estados Unidos con una escala en México.

Por lo que la noticia cobra un valor particular al coincidir con los preparativos de una extensa gira internacional por el continente americano.

Este evento tiene contemplado realizarse en 2027, coincidiendo con la vigencia del Año Jubilar Guadalupano, inaugurado con la apertura de la Puerta Santa, el 12 de octubre de 2026 y marcando su fin el 12 de octubre de 2027.

Éste conmemora el 50° aniversario de la dedicación de la nueva Basílica de Guadalupe y del traslado de la imagen, junto con el 131° aniversario de su coronación pontificia.

Aunado a esto, en junio pasado, el pontífice expresó su deseo de visitar el país: