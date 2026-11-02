María Montserrat Alvarado es una ejecutiva mexicana que desde el 1 de noviembre de 2026 encabeza el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.

Su llegada al cargo representa un hecho histórico, pues es la primera mujer laica en dirigir uno de los dicasterios de la Santa Sede, organismos que funcionan como ministerios dentro de la estructura de la Iglesia católica.

¿Quién es María Montserrat Alvarado?

María Montserrat Alvarado nació en la Ciudad de México y llegó a Estados Unidos cuando era niña. Creció en Miami y posteriormente se trasladó a Washington para continuar con su formación académica.

La ejecutiva cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en Estados Unidos.

Papa León XIV y María Montserrat Alvarado (Especial)

Antes de llegar al Vaticano, Alvarado se desempeñó como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, una de las principales organizaciones de medios católicos de Estados Unidos, donde ocupó puestos de liderazgo desde 2023.

¿Cuántos años tiene María Montserrat Alvarado?

María Montserrat Alvarado tiene 39 años.

¿Quién es el esposo de María Montserrat Alvarado?

María Montserrat Alvarado estuvo casada, aunque actualmente está divorciada. Reportes de prensa señalan que posteriormente la Iglesia católica declaró la nulidad de su matrimonio.

¿Qué signo zodiacal es María Montserrat Alvarado?

No se ha difundido públicamente la fecha exacta de nacimiento de María Montserrat Alvarado, por lo que no es posible determinar de manera confiable cuál es su signo zodiacal.

¿Quiénes son los hijos de María Montserrat Alvarado?

María Montserrat Alvarado no tiene hijos.

¿Qué estudió María Montserrat Alvarado?

María Montserrat Alvarado obtuvo títulos académicos en Florida International University y George Washington University, de acuerdo con información difundida por el Vaticano y EWTN.

Su formación académica precedió a una trayectoria profesional vinculada con la defensa de la libertad religiosa y, posteriormente, con los medios de comunicación.

María Montserrat Alvarado, directora de comunicación del Vaticano (EWTN)

¿En qué ha trabajado María Montserrat Alvarado?

Antes de incorporarse a los medios, María Montserrat Alvarado trabajó durante 14 años en Becket Fund for Religious Liberty, una organización jurídica dedicada a la defensa de la libertad religiosa y la dignidad humana.

En 2023 se convirtió en presidenta y directora de operaciones de EWTN News, donde supervisó plataformas internacionales de televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales que producen contenidos en siete idiomas.

También trabajó como presentadora de EWTN antes de asumir responsabilidades directivas.

Como prefecta del Dicasterio para la Comunicación, María Montserrat Alvarado supervisa organismos como Vatican News, Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, Vatican Media y la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Sucedió a Paolo Ruffini, quien ocupaba el cargo desde 2018.