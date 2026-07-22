Tras una audiencia de 15 minutos, el juez Alvin K. Hellerstein del Distrito Sur de Nueva York ha aplazado hasta 2027 el juicio en contra del ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Dicha decisión del juez fijó como fecha del juicio de Nicolás Maduro para el 1 de julio de 2027 a solicitud de los abogados de ambas partes.

Sin embargo, medios locales apuntan que el aplazamiento del juicio de Nicolás Maduro hasta 2027 estaría ligado a la transición en Venezuela con los temas de elecciones presidenciales, así como varias negociaciones para el cambio del gobierno.

El juicio de Maduro será pospuesto hasta la fecha que ha propuesto el senador @berniemoreno para las elecciones presidenciales en Venezuela.



Existen varias negociaciones simultáneas desarrollándose en este momento. Si la intención es tener una transición limpia y efectiva,… — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) July 22, 2026

Defensa de Nicolás Maduro comenzará a presentar mociones en septiembre

Tras fijar fecha para el juicio de Nicolás Maduro en Nueva York, Estados Unidos, el calendario aprobado por el juez fijó que a partir de septiembre, la defensa del ex presidente de Venezuela podrá presentar sus mociones para impugnar la acusación formal.

Por lo que la defensa de Nicolás Maduro podrá seguir oponiéndose a la acción militar de Estados Unidos en contra del ex presidente de Venezuela, tras el “secuestro” del que fue víctima.

Pues tal y como lo externo el abogado, Barry Pollack en enero pasado, espera impugnar la legalidad bajo el alegato de un “secuestro militar” a Nicolás Maduro.