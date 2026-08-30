La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) felicitó a Omar García Harfuch y al Gobierno de México por la reciente captura de un operador financiero de Los Chapitos.

Felicito al secretario Omar García Harfuch y a nuestros socios mexicanos por su acción decisiva y su colaboración continua. DEA

En su comunicado, la dependencia estadounidense destacó el trabajo en conjunto con sus socios mexicanos para lograr la detención de Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava”.

El detenido era investigado en México por parte de la UIF y desde marzo de 2025 había sido incluido en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su actividad con Los Chapitos.

DEA mensaje (Captura de pantalla )

DEA reconoce trabajo de Omar García Harfuch y colaboración con México tras detención de El Chava

A través de redes sociales, la página oficial de la DEA subrayó que la detención del operador financiero de Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa fue resultado de un trabajo coordinado de inteligencia, investigación y finanzas.

Este arresto es el resultado de un trabajo sostenido de inteligencia, investigación y finanzas en ambos lados de la frontera DEA

La DEA reafirmó que con estas detenciones se sigue golpeando a estas redes en todos los niveles, desde la cúpula de los cárteles hasta la infraestructura financiera que las mantiene operativas.

Al final del mensaje, el titular de la DEA, Terry Cole, felicitó al secretario Omar García Harfuch y a sus socios mexicanos por esta acción que calificó como decisiva.

Salvador, presunto operador de Los Chapitos, es detenido en Mexicali (Michelle Rojas)

Es de recordar que “El Chava” fue arrestado por elementos de la Fuerza de Seguridad Ciudadana junto a una mujer el pasado 27 de agosto en la colonia Rivera Campestre de Mexicali, Baja California.

Las autoridades informaron que ambos viajaban en un automóvil Toyota Corolla de color café, donde oficiales hallaron una bolsa con 57 envoltorios de metanfetamina.

¿De qué se le acusa a Salvador Díaz Rodríguez, operador de Los Chapitos?

Salvador Díaz Rodríguez, señalado como operador financiero de Los Chapitos, enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntamente participar en una conspiración de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó de ser presuntamente el encargado de cobrar de forma violenta cuotas o “impuestos” para una organización criminal en Mexicali.