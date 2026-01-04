El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue ingresado al Centro de Detención de Brooklyn, en Nueva York, donde podría compartir celda con varios narcotraficantes luego de su detención el 3 de enero de 2026 en Caracas.

El Centro de Detención de Brooklyn es conocido por albergar a reos de alto perfil como narcotraficantes, terroristas y abusadores sexuales; incluso, este fue señalado en 2019 por sus malos tratos y condiciones “inhumanas”.

Los narcotraficantes que acompañarán a Nicolás Maduro en el Centro de Detención de Brooklyn

Tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, se informó que ambos fueron trasladados vía aérea en un amplio operativo de seguridad a la ciudad de Nueva York.

Primer video de Nicolás Maduro tras su detención: llega hablando en inglés
Una vez en Estados Unidos, la audiencia inicial de Nicolás Maduro ante la corte de Nueva York se programó para el lunes 5 de enero de 2026, hasta entonces, permanecerá en el Centro de Detención de Brooklyn junto a:

Otros de los perfiles más conocidos que han pasado por el Centro de Detención de Brooklyn, son:

