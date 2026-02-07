Nuevas expectativas en el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos con una supuesta “sorpresa” que el exmandatario prepara para su esposa:

“No les puedo decir más, cuando se concrete eso se los digo. Pero es algo muy bonito que el presidente va a hacer con Cilia”. Nicolás Maduro Guerra

Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran bajo custodia federal en Estados Unidos y están en espera de juicio.

Un juez federal aplazó la primera audiencia para el 26 de marzo de 2026.

Nicolás Maduro Guerra habla del estatus de sus padres en Estados Unidos

El hijo de Nicolás Maduro fue parte del primer encuentro nacional de la secretaría de asuntos parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Durante el evento, Nicolás Maduro Guerra reveló cómo se encuentran sus padres a un mes de haber sido capturados y llevados a Estados Unidos.

Nicolás Maduro Guerra (IG: @maduroguerra )

De acuerdo con el diputado venezolano, tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores “están serenos”.

El hijo del expresidente y la exprimera dama reiteró que este estado en el que se encuentran es “gracias a las fe” que sus padres tienen.

En su discurso, Nicolás Maduro Guerra aseguró que sus padres todavía tienen un propósito que cumplir en la Tierra.

Esto ya que siguen con vida tras los acontecimientos del 3 de enero durante la intervención de Estados Unidos:

“Dios les tiene un propósito a ellos, por eso los dejó con vida. Porque lo que pasó era para que hubieran perdido la vida y Dios los dejó con un propósito sagrado”. Nicolás Maduro Guerra

Finalmente, Nicolás Maduro Guerra reveló que su padre se ha vuelto un “experto en el antiguo Testamento”, debido a que le dieron una Biblia que se ha dedicado a leer.