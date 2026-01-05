Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, anunció que está bien y tranquilo tras el secuestro de su padre por parte de Estados Unidos.

“Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de la dignidad. Y nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles” Nicolás Maduro Guerra

El diputado conocido como “Nicolasito” dio ese anuncio en un audio de redes sociales, mismo que se reprodujoen el parlamento de Venzuela.

La agencia AFP confirmó la veracidad del audio con el equipo de Nicolás Maduro Guerra.

Hijo de Nicolás Maduro: “mi familia está firme”

En el audio de Nicolás Maduro Guerra este domingo 4 de enero, hizo un llamado a la movilización.

También prometió por su padre, Nicolás Maduro, y la actual esposa de él que van a salir de esta situación: “No van a poder (...), se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir… estoy firme. Estamos firmes y mi familia está firme, firme y dura”.

Hijo de Nicolás Maduro buscará saber quién traicionó a su padre

Nicolás Maduro Guerra también es objetivo de Estados Unidos, no obstante, no fue detenido en la operación militar de la madrugada del 3 de enero.

Prometió que se sabrá quiénes fueron los traidores dado que se habla de infiltraciones en el equipo cercano de Nicolás Maduro.

“La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará”, dijo.