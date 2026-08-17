A pesar de los esfuerzos diplomáticos liderados por Jared Kushner, las negociaciones recientes entre Israel y Hamás concluyeron sin lograr un avance significativo respecto al plan de paz propuesto por Donald Trump.

El principal punto de fricción radica en la desmilitarización de Gaza, pues el primer ministro Benjamín Netanyahu insiste en el desarme total y la eliminación de túneles antes de retirar sus tropas o iniciar la reconstrucción de la zona.

Por su parte, Hamás exige que Israel cumpla primero con el compromiso de detener los ataques y abandonar el territorio palestino para avanzar en la hoja de ruta del acuerdo.

Benjamín Netanyahu insiste que las fuerzas israelíes no se retirarán de Gaza hasta que concluya el desarme de Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha reiterado firmemente que sus fuerzas no se retirarán de la Franja de Gaza hasta que se complete el desarme total de Hamás, manteniendo una postura que bloquea el avance del plan de paz propuesto por Donald Trump.

Netanyahu confirma escalada militar de Israel en Líbano (EFE)

Durante una reunión en Jerusalén que se extendió por varias horas este lunes, Netanyahu dejó claro al enviado estadounidense Jared Kushner que el ejército israelí no abandonará las líneas de demarcación actuales y que continuará operando militarmente según lo considere necesario.

El principal conflicto reside en el orden de ejecución; mientras que el plan de Trump sugiere un proceso recíproco, Israel exige la desmilitarización total como condición previa a cualquier repliegue.

Por el contrario, Hamás demanda la evacuación de las tropas antes de iniciar su desarme.

Actualmente, Israel ocupa el 65% del territorio de Gaza, y Netanyahu se niega a retroceder hasta la “línea amarilla” (donde controlaba el 53%) establecida en acuerdos previos de octubre.

Kushner y Netanyahu acordaron que la reconstrucción de Gaza no comenzará hasta que se logre la desmilitarización completa, incluyendo la entrega de armas ligeras y pesadas, y la destrucción de túneles.

Se planteó que la primera etapa del desarme consistiría en que Hamás entregue sus armas para ser desmanteladas bajo la supervisión de un general estadounidense.

A pesar de la falta de un acuerdo general, se ha acordado avanzar en aspectos técnicos mediante la creación de dos grupos de trabajo específicos: uno dedicado al desarme y la desmilitarización, y otro enfocado en temas de salud pública, como el saneamiento y el acceso a agua potable.

Ante la insistencia de Benjamín Netanyahu, el plan de paz de Trump se encuentra en un “punto muerto”

Ante la insistencia de Benjamín Netanyahu de no retirar las tropas, el plan de paz de Donald Trump se encuentra actualmente en un “punto muerto” y sin indicios de un avance inminente.

Aunque Jared Kushner ha intentado mediar entre las partes, el proceso enfrenta obstáculos críticos debido a las exigencias contrapuestas sobre el control territorial y el desarme.

Este endurecimiento de la postura israelí ocurre en un contexto político crítico, ya que Netanyahu enfrenta una difícil campaña de reelección para los comicios de octubre, y las encuestas muestran que la mayoría de los israelíes prefieren que la guerra continúe.

Por su parte, Kushner abandonó Jerusalén sin lograr el “avance inminente” que buscaba tras sus reuniones previas con líderes de Hamás en Egipto.

Kushner ha sugerido que, a pesar de este panorama, espera ver algún progreso en la remoción de armas en los próximos 30 días, y avances en la destrucción de túneles en un plazo de 60 a 90 días.