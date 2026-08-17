Amir Hatami, jefe del Estado Mayor del Ejército de Irán, anunció recompensas por 30 mil dólares, equivalente a unos 510 mil pesos mexicanos para quienes capturen soldados de Estados Unidos.

“Si un ciudadano iraní mata o captura y entrega a un soldado invasor estadounidense, recibirá por parte del Ejército de la República Islámica de Irán una recompensa equivalente a 30000 dólares” Amir Hatami. Ejército de Irán

En el caso de las mujeres, ellas cobrarían el doble, es decir, su recompensa sería de 60 mil dólares.

La captura hecha por parte de algún ciudadano o ciudadana iraní tiene que cumplir con una entrega ya sea vivo o muerto.

Guerra de Irán incluye recompensas por captura de soldados de Estados Unidos

Irán financiará su programa de recompensas por la captura de militares de Estados Unidos con donaciones que ciudadanos han hecho para la guerra.

La campaña de captura de soldados estadounidenses está activa aunque no hay despliegue de fuerzas estadounidenses en tierra en Irán.

Al momento no se han dado detalles de cómo se podrá cobrar la recompensa.

Pocas oportunidades de atrapar soldados estadounidenses en Irán

La única ocasión en la que ocurrieron circunstancias para la captura de un soldado estadounidense fue en el mes de abril de 2026.

En aquella ocasión fue derribado un avión F-15 estadounidense pero el soldado perdido fue rescatado casi dos días después.