Estados Unidos e Irán habrían acordado extender el acuerdo de alto al fuego ante el vencimiento de éste el 17 de agosto de 2026.

Si bien no se han pronunciado al respecto, el canal de los Emiratos Árabes Unidos, Al-Arabiya, confirmó que este plazo se extenderá por 60 días más.

Irán señaló no estar preocupado por el vencimiento del plazo establecido por Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz permanente y lo calificó como “irrelevante”.

Estados Unidos e Irán extiende por 60 días alto al fuego para negociaciones de paz

Los gobiernos de Estados Unidos e Irán acordaron extender por 60 días el alto al fuego que debía concluir el lunes 17 de agosto de 2026.

De acuerdo con los informes, con esto se busca mantener una vía diplomática abierta, así como evitar una escalada militar para continuar con las negociaciones del acuerdo de paz.

Por su parte, Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, señaló que “el plazo de 60 días para las conversaciones es irrelevante” pues el acuerdo se paralizó ante “las flagrantes violaciones” a este por parte de Estados Unidos.

Cabe señalar que la agencia de noticias turca Anadolu había informado desde el pasado 12 de agosto que Estados Unidos e Irán aceptaron extender el plazo tras una mediación de Pakistán.

Sin embargo, hasta ese momento no se había determinado el periodo que finalmente se confirmó al momento del vencimiento del acuerdo anterior.

El acuerdo de alto al fuego se pactó el pasado mes de junio, con la intención de alcanzar el acuerdo en un plazo de 60 días.

Sin embargo las negociaciones no han logrado llegar a un acuerdo debido a la discusión sobre el Estrecho de Ormuz, así como a las sanciones de Estados Unidos a Irán y la insistencia de que eliminen su programa nuclear.