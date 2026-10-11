El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de cambiar el nombre del océano Atlántico o del océano Pacífico para incluir su apellido o una referencia al continente americano; la declaración ocurrió durante un mitin en Clarksville, Tennessee, entre risas y aplausos de los asistentes.

“Lo llamaremos océano Trump u océano de las Américas”, expresó el mandatario, quien también aseguró que, antes de terminar su administración, Estados Unidos debería tener un océano y un gran río con nombres vinculados al país.

¿Qué otros nombres geográficos quiere cambiar Donald Trump?

La propuesta se suma a otras iniciativas impulsadas por Donald Trump para modificar denominaciones geográficas, entre ellas destaca el cambio de nombre del Golfo de México por Golfo de América, una decisión que generó controversia por sus implicaciones políticas y territoriales.

Donald Trump también ha planteado otras modificaciones, como llamar Lago de América al lago de Ontario y cambiar el nombre del estado de Nuevo México por Nueva América; sin embargo, descartó renombrar el río Hudson y el río Misisipi.

Donald Trump (Alex Brandon)

¿Puede Trump cambiar el nombre del océano Atlántico o Pacífico?

Donald Trump puede establecer denominaciones oficiales para uso de sus agencias federales, aunque esto no significa que otros países, organismos internacionales o empresas estén obligados a adoptar esos nombres.

Por ahora, la idea de bautizar uno de los océanos como “océano Trump” fue presentada durante el mitin en tono de broma, y hasta el momento, no se ha anunciado una medida formal para cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico, por lo que ambos conservan sus denominaciones habituales.