Donald Trump volvió a generar controversia al exigir que el estado de Nuevo México cambie su nombre por el de “Nueva América”, una propuesta que, aseguró, añade valor y refleja mejor la identidad del país.

Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre a Nueva América. ¡No somos México, somos los Estados Unidos de América! ¡El nombre añadiría un gran valor y prestigio al Estado! Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Al igual que ha hecho con edificios y cuerpos de agua, el presidente de Estados Unidos justificó que el cambio de nombre agregaría plusvalía al estado, generando un mayor sentido patriótico a sus pobladores.

Donald Trump intensificó su propuesta al afirmar que probablemente pasar de Nuevo México a “Nueva América” contribuiría a contrarrestar -según él- las prácticas corruptas en las elecciones del estado.

Trump exige cambiar el nombre de Nuevo México a “Nueva América” de inmediato (Especial)

Donald Trump acusa corrupción en elecciones de Nuevo México y propone cambio a “Nueva América”

En redes sociales, Donald Trump llamó a que se renombre de manera inmediata Nuevo México a “Nueva América”, señalando que el cambio podría ayudar a evitar los fraudes electorales.

¡Quizá incluso las Elecciones Corruptas, por las que es conocido Nuevo México, volverían a ser honestas! Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Desde hace años, el mandatario ha acusado, aunque sin pruebas, fraudes en Nuevo México principalmente por ser un estado de tendencia demócrata donde él y sus propuestas han perdido en las urnas.

Aunque Donald Trump tiene la facultad de cambiar el nombre de cuerpos de agua, no tiene la potestad para cambiar el nombre de los estados, por lo que la decisión final la tendrá Nuevo México.

Trump va por cambio de nombre para Nuevo México (Yazmín Betancourt/sdpnoticias)

Lugares y cuerpos de agua que cambiaron su nombre por decreto de Donald Trump

La propuesta de Donald Trump de cambiar el nombre de Nuevo México a “Nueva América” se suma a una serie de iniciativas de la misma índole, como cambiar el Océano Atlántico o Pacífico al “Océano de las Américas”.

Algunos de los cambios que su gobierno ha podido concretar, son: