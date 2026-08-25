Donald Trump, presidente de Estados Unidos, planteó llamar el lago Ontario como “Lago América”, una iniciativa que recuerda su decisión de cambiar el nombre del Golfo de México por “Golfo de América”.

A través de redes sociales, Donald Trump publicó una imagen del lago Ontario, entre los límites de Toronto y Nueva York, en la que tachó el nombre original y sugirió que ahora se llame “Lago América”.

Donald Trump quiere cambiar nombre de lago Ontario a “Lago América”

En medio de la creciente tensión comercial entre Canadá y Estados Unidos, Trump insinuó que el lago Ontario debe cambiar su nombre, tal como pasó hace meses con el Golfo de México.

Donald Trump quiere cambiar nombre de lago Ontario a “Lago América” (Captura de pantalla)

Al igual que pasó con México, el gobierno de Estados Unidos podría modificar el nombre de este lago por sus propias instituciones, pero no tiene autoridad para imponer esa denominación en Canadá.

Mélanie Joly, ministra de Industria de Canadá, rechazó el cambio de nombre del lago Ontario y aseguró que lo defenderán:

“Siempre lo llamaremos lago Ontario. Estamos orgullosos de nuestros Grandes Lagos. Los hemos navegado desde hace miles de años. Forman parte de los cimientos de nuestro país y defenderemos lo que tenemos”. Mélanie Joly

Cabe mencionar que Donald Trump anunció que impondría nuevos aranceles del 50% a Canadá, señalando el déficit comercial en Estados Unidos y las prácticas injustas en agricultura.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, respondió a Trump con nuevas represalias contra productos de Estados Unidos como:

Acero

Aluminio

Electrodomésticos

Productos agrícolas

Electrónicos

Maquinaria

Diversos bienes de consumo

De acuerdo con la información, los nuevos aranceles de Canadá contra Estados Unidos entrarán en vigor el próximo 8 de septiembre y, hasta el momento, Trump no ha reaccionado a las represalias.