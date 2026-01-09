La Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) informó que analiza la posibilidad de evacuar a un astronauta de la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una emergencia médica.

“Estamos evaluando activamente todas las opciones, incluida la posibilidad de terminar antes la misión de Crew-11” NASA

NASA analiza regreso de tripulación en la EEI por la emergencia médica de un astronauta

Un portavoz de la NASA reveló que se está evaluando la posibilidad de dar por concluida de manera anticipada la misión del Crew-11, debido a una emergencia médica de un astronauta.

A través de un comunicado, el vocero del organismo refirió que dado que ejecutar misiones de forma segura es su máxima prioridad, se analiza la opción de evacuar al astronauta.

NASA (Michelle Rojas)

En ese sentido, el representante de la NASA señaló que la acción significaría que se adelante el retorno a la Tierra, de la tripulación entera que se encuentra en la EEI.

El anuncio por parte del organismo del gobierno de Estados Unidos, se emitió luego de que se canceló una caminata espacial que estaba previsto para llevarse a cabo el 8 de enero.

Cabe destacar que previamente, la NASA difundió un primer comunicado en el que señaló que estaba trabajando para “controlar” un problema médico que sufrió un miembro de la tripulación.

Sin embargo, en la información que ha emitido el portavoz, no se ofrecen mayores detalles sobre la situación, por lo que se desconoce cuál es la emergencia médica y quien es el astronauta.

Esta es la misión que NASA podría regresar antes de lo previsto

Con la finalidad de ejecutar experimentos científicos, labores de mantenimiento de la EEI y una serie de caminatas espaciales, la NASA inició la misión del Crew-11 integrada por estos tripulantes:

Zena Cardman, astronauta estadounidense

Mike Fincke, astronauta estadounidense

Kimiya Yui, astronauta japonés

Oleg Platonov, cosmonauta ruso

De acuerdo con lo informado por la NASA, los tripulantes que forman parte de dicha misión, se encuentran en la EEI desde que se llevó a cabo el lanzamiento durante el mes de agosto de 2025.

De la misma forma, se reporta que el proyecto del Crew-11 tenía trazado efectuar el retorno a la Tierra hasta el mes de mayo de este año, sin embargo, el plan se podría adelantar.