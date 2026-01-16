A más de medio siglo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) mandará un cohete a la luna.

El viaje forma parte del programa Artemis II, el cual tiene como objetivo realizar un sobrevuelo alrededor de la luna para probar sistemas clave para futuros aterrizajes y misiones a Marte.

A diferencia del programa Apolo, Artemis busca consolidar la presencia humana en la superficie lunar.

Comienza la primera etapa de preparación de Artemis II

El sábado, 17 de enero, la NASA trasladará y montará el cohete Space Launch System (SLS) así como la cápsula Orión en el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Florida.

La operación está programada para iniciar a las 7A.M. hora del Este. Debido a su complejidad, ésta podría extenderse hasta 12 horas.

El SLS es el cohete más potente de la NASA, en asociación con Boeing y Northrop Grumman. Mide 98 metros de altura y pesa más de 2,6 millones de kilogramos. Su estructura permite la transportación de la nave Orion, donde viajarán cuatro astronautas.

Comienza primera etapa de preparación de Artemis II (@latestinspace / X)

¿Cuándo será el lanzamiento de Artemis II?

La misión Artemis II, que durará diez días y llevará a cuatro astronautas a la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972, se encuentra en la primera etapa de preparación.

Sin embargo, la NASA está haciendo todo lo necesario para que la misión pueda llevarse a cabo a partir del 6 de febrero aunque podría tardar un poco más.

En caso de no concretarse por cuestiones de logística y técnicas, la misión se concretaría hasta abril, señaló Charlie Blackwell-Thompson, la directora al frente del lanzamiento.

Hay “oportunidades prácticamente todos los meses”, dijo ante presiones, a través de la agencia EFE.

¿Quiénes forman parte de la misión de Artemis II?

Serán cuatro astronautas los que viajen a la luna mediante la misión Artemis II.

Por parte de la NASA:

Comandante Reid Wiseman, de 50 años de edad.

Piloto Victor Glover, de 49 años de edad.

Astronauta especialista de misión Christina Koch, de 46 años de edad.

Por parte de la Agencia Espacial Canadiense (CSA):