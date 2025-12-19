La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha lanzado su proyecto DiskSat para reducir costos en el espacio.

DiskSat se trata del proyecto de la NASA que desarrolla un satélite en forma de disco, inspirado en los CubeSats, un tipo de nanosatélite estandarizado pequeño y modular.

Por lo que DiskSat de la NASA es un satélite de disco de 101.6 cm de diámetro por 2.5 cm de grosor, con el que se busca una alternativa superior, apilable y desplegable, “para revolucionar la tecnología de naves espaciales pequeñas y reducir costos en el espacio”.

Con el proyecto DiskSat de la NASA, la agencia tendrá la alternativa de alta potencia y alta apertura, lo que les permitirá expandir sus objetivos de misión sin incurrir en grandes gastos para satélites más grandes y complejos.

¿Qué es DiskSat? El proyecto de la NASA para reducir costos en el espacio (NASA)

DiskSat, el proyecto de la NASA para reducir costos en el espacio ya tiene su primera misión

El proyecto de la NASA para reducir costos en el espacio, DiskSat ya tiene su primera misión por lo que su lanzamiento sucedió este 18 de diciembre a bordo de un cohete Electron de Rocket Lab, desde Wallops Island, Virginia.

La misión STP-S30 con el proyecto de la NASA para reducir costos en el espacio, DiskSat tiene como objetivo analizar el desempeño de su propio diseño, para verificar su capacidad para generar hasta 100 watts de energía mediante celdas solares integradas y demostrar maniobras entre distintos niveles orbitales, incluida la VLEO

Asimismo, en la misión del proyecto DiskSat de la NASA los satélites transportan cargas secundarias para pruebas de comunicaciones y monitoreo del entorno espacial.

Su primer despliegue será en órbita terrestre baja a unos 550 kilómetros de altitud y se evaluará la capacidad de los DiskSats para cambiar de órbita mediante propulsión eléctrica.