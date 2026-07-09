Los terremotos del 24 de junio en Venezuela terminaron con la historia de amor entre una mexicana y un venezolano, ya que ella viajó para conocerlo y solo tuvo 5 horas con él.

Fue mediante TikTok que la usuaria Lobita_xx94 dio a conocer su historia de amor en un video. Ella fue rescatada, pero Víctor Ruvolo, su novio, es uno de los 3 mil 811 muertos.

“Llegué a Venezuela llena de ilusiones y planes. Planes que hice con mi novio Vic. Lamentablemente, la vida nos regaló 5 horas juntos y pasó el terremoto. Yo fui rescatada con vida, él no” Ashley Ochoa, sobreviviente de los terremotos en Venezuela

Referente a su estado de salud, dio a conocer que fue trasladada a Estados Unidos, en donde le reportaron que tiene una infección en el pie que podría tardar meses en sanar.

La historia de amor entre una mexicana y un venezolano que terminó con los terremotos

La mexicana identificada como Ashley Ochoa confirmó en su cuenta de TikTok que su novio, un venezolano con quien realizaba streamers, murió en los terremotos de Venezuela.

Historia de amor termina con los terremotos en Venezuela (Captura de pantalla)

De acuerdo con lo que ha dado a conocer, fue por su aniversario de un año que la mexicana viajó a conocer al venezolano; sin embargo, fue el mismo día de los terremotos.

En el video que compartió al respecto se ve la llegada de la mexicana a Venezuela, en donde fue recibida por Vic RM en el aeropuerto con un ramo de flores.

Su narrativa no es de un feliz encuentro, sino de cuestionamiento, ya que la vida sólo les habría dado cinco horas juntos, como afirma en el corto de TikTok.

Ambos estaban dentro de uno de los edificios colapsados en La Guaira, aunque a ella la rescataron todavía con vida.

¿Cómo comenzó la historia de amor? Esto se sabe sobre Ashley Ochoa y Víctor Ruvolo

En otro video, tras dar a conocer que ya está en su casa, Ashley Ochoa reitera que nunca olvidará a Víctor Ruvolo y su historia de amor que duró poco más de un año.

El venezolano tiene en su perfil el video que le dedicó a la mexicana por su aniversario de un año, el reciente 15 de junio, tras conocerse en TikTok.