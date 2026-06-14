Una joven identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años de edad, murió tras ser lanzada al vacío sin las cuerdas de seguridad, durante un salto en bungee en Brasil.

Según informó la Policía Militar, al menos seis personas fueron detenidos, entre ellas los tres instructores que olvidaron poner la cuerda de seguridad antes de realizar la actividad.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 (hora local) en la caminata de la Ponte do Esqueleto, en el municipio de Limeira, una ruta de senderismo y turismo en el estado de São Paulo.

Muere joven en Brasil tras ser lanzada sin cuerda de seguridad (Captura de pantalla )

Muere joven en Brasil tras ser lanzada sin cuerda de seguridad (Captura de pantalla )

Implicados en muerte de la joven intentaron huir al bosque

Sobre el terrible incidente, medios locales informaron que al menos seis personas resultaron detenidas, dos de las cuales intentaron huir hacia la zona boscosa para evitar la justicia.

Sin embargo, los involucrados fueron capturados momentos después gracias al helicóptero de la Policía Militar que sobrevoló la zona y logró identificarlos entre la naturaleza.

Según los informes preliminares de la fuerza de seguridad, al momento del lanzamiento no se realizó la correcta fijación de los arneses y la mujer se impactó contra el suelo, muriendo por un politraumatismo.

Muere joven en Brasil tras ser lanzada sin cuerda de seguridad (Captura de pantalla )

El prometido de la joven presenció el accidente y requirió atención médica

De acuerdo con los reportes sobre la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, su prometido estaba presente en el lugar y requirió atención medica tras presenciar el hecho.

Personas que estaban en el lugar intentaron hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar a la joven; sin embargo, al llegar el equipo médico constató el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.