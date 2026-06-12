La Casa Real de Tailandia confirmó la muerte de la princesa Bajrakitiyabha a los 47 años, tras permanecer más de tres años en coma.

La hija mayor del rey Vajiralongkorn murió el jueves 11 de junio de 2026 a las 19:48 horas locales en el Hospital Chulalongkorn de Bangkok, donde estaba internada desde diciembre de 2022.

Su estado se deterioró progresivamente debido a complicaciones cardíacas derivadas de una infección bacteriana.

Su muerte representa una pérdida significativa para la monarquía de Tailandia y el debate sobre la sucesión real.

El problema cardíaco que mantuvo hospitalizada a la princesa durante más de tres años

La emergencia médica de la princesa comenzó el 14 de diciembre de 2022 mientras entrenaba a sus perros para una competencia en Nakhon Ratchasima, al noreste de Bangkok.

Ese día perdió el conocimiento de manera repentina y fue trasladada de urgencia a un hospital antes de ser llevada posteriormente a la capital tailandesa.

Princesa Bajrakitiyabha (Wikimedia Commons)

Según las explicaciones médicas difundidas entonces, una bacteria de tipo micoplasma provocó inflamación del corazón y una alteración grave del ritmo cardíaco.

Los especialistas señalaron que dicha afección desencadenó complicaciones severas que mantuvieron a la integrante de la realeza bajo atención intensiva y vigilancia permanente.

Durante los años posteriores, los equipos médicos implementaron diversos tratamientos con el objetivo de estabilizar su condición y mejorar sus funciones vitales.

Sin embargo, el Palacio indicó que, pese a recibir atención especializada constante, el estado clínico de la princesa continuó deteriorándose de manera progresiva.

La muerte de Bajrakitiyabha representa una pérdida significativa para la monarquía tailandesa, ya que era la hija mayor del rey Vajiralongkorn y una figura relevante en el debate sobre la futura sucesión al trono.