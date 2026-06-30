Una verdadera tragedia se registró en la Cascada de Basaseachi, Chihuahua, luego de que un turista muriera tras alcanzado por un rayo cuando se encontraba en el mirador.

De acuerdo con reportes, el turista que murió era un joven de 27 años. Otras cinco personas también resultaron lesionadas, incluida su pareja embarazada, reportada como grave.

rayo (Unsplash)

Familia quedó atrapada en tormenta eléctrica en la Cascada de Basaseachi

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que jóvenes turistas se encontraban grabando el paisaje de la cascada de Basaseachi mientras el cielo estaba nublado.

De repente, se escuchó un fuerte estruendo acompañado de los gritos de los turistas que estaban cerca de la zona donde cayó el rayo, el cual alcanzó a Héctor Manuel, de 27 años, quien falleció en el lugar.

Entre los heridos también se encuentra la esposa de la víctima, Paulina P, de 29 años, quien resultó lesionada y fue trasladada a una clínica para recibir atención médica con pronóstico grave.

Según contó el hermano de Héctor Manuel, la familia estaba de vacaciones y se vio atrapada en una tormenta eléctrica mientras regresaba del mirador de la Cascada de Basaseachi.

Contó que vio al joven hablando por teléfono justo cuando un rayo cayó en la zona. Minutos más tarde, encontró a su hermano tirado en el suelo e intentó reanimarlo sin éxito.