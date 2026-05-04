Una avioneta de un motor se estrelló contra un edificio en el barrio de Silveira en Belo Horizonte, Brasil, dejando a un muerto y tres personas gravemente heridas.

Pese a que el avión de motor se estrelló en un edificio residencial de tres pisos, ninguna persona resultó herida dentro del inmueble.

Avioneta se estrella en Belo Horizonte, Brasil y deja un muerto

La tarde del 4 de mayo de 2026 se reportó un accidente aéreo en Silveira en Belo Horizonte, luego de que un avión de un motor se estrelló contra un edificio.

Según informes preliminares, la avioneta había despegado del Aeropuerto de Pampulha en Minas Gerais, cuando tras rodear en varias ocasiones terminó por estrellarse.

El avión correspondía al modelo EMB-71C Sertanejo, fabricado en 1979. Sin embargo, alrededor de las 12:00 pm, el piloto reportó problemas a seis kilómetros de haber despegado.

Se sabe que la avioneta sí tenía permiso para operar y estaba bajo la propiedad de la empresa Teófilo Otoni. Sin embargo, no podía funcionar como taxi aéreo.

Avioneta se estrella en Brasil. (Especial)

Ante el impacto que la avioneta tuvo contra el edificio, se habla de un muerto y tres personas heridas gravemente que fueron trasladadas al hospital João XXIII .

Avioneta impactó con la caja de la escalera, por eso no colapsó el edificio

Tras informarse que una avioneta se estrelló en un edificio residencial de tres pisos en Belo Horizonte, Brasil, el portavoz del equipo de Bomberos informó que ningún residente del inmueble resultó herido.

El bombero explicó que la avioneta se estrelló en la caja de la escalera, lo que llevó a que el edificio no se colapsara y tampoco tuviera impacto en los departamentos del edificio.

Para la inspección de los daños, los residentes fueron evacuados y esperan la evaluación de autoridades, pues además de los daños estructurales se detectó fuerte olor a gasolina.