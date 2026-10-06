Jeffrey Archer, escritor británico y exparlamentario conservador, murió este 5 de octubre de 2026 a los 86 años, mientras realizaba sesiones de escritura.

La noticia de la muerte de Jeffrey Archer fue confirmada por la editorial HarperCollins, señalando que tuvo un fallecimiento apacible en su casa de Londres.

Jeffrey Archer (@jeffrey_archer_author)

¿De qué murió Jeffrey Archer?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte de Jeffrey Archer, aunque todo indica que fue algo natural debido a lo repentino de esta.

No había indicios de que Jeffrey Archer sufriera de alguna lesión de cuidado o estuviera pasando por alguna enfermedad terminal, puesto que tenía previsto planes inmediatos.

Se ha descartado la teoría de que se pudo deber al cáncer de próstata que sufrió en 2014, pues este fue controlado y no se volvió a manifestar en más de 10 años.

Familiares no han dado más información al respecto, por lo que habrá que esperar al reporte de las autoridades tras la autopsia que se le practique al cuerpo.

El autor tenía previsto presentar esta misma semana su última novela, Adam and Eve, tras cumplir cincuenta años de carrera literaria.

Jeffrey Archer (@jeffrey_archer_author)

Jeffrey Archer fue una figura polémica por su carrera política

A la par de su faceta literaria, Jeffrey Archer mantuvo una destacada presencia política. En 1969, a los 29 años, fue elegido miembro del Parlamento por el Partido Conservador.

En 1985, la primera ministra Margaret Thatcher nombró a Jeffrey Archer vicepresidente de la formación. Sin embargo, su trayectoria sufrió un golpe devastador en 2001.

Pues fue condenado a cuatro años de prisión por perjurio y por intentar pervertir el curso de la justicia, al haber facilitado una coartada falsa en un proceso por difamación contra el periódico Daily Star.

Aún así, regresó a la política tras obtener la libertad condicional en 2003, continuando en la Cámara de los Lores hasta su retiro definitivo en 2024.

Mientras esto sucedía, se mantuvo activo en el mundo editorial hasta el día de su muerte.