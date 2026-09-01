Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, murió tras ser víctima de un ataque con arma blanca en Times Square, Nueva York.

El incidente, ocurrido el lunes 31 de agosto de 2026, fue descrito por las autoridades como un ataque aleatorio perpetrado por una mujer identificada como Pamela Cisneros.

Además de la ejecutiva de 32 años, un hombre de 68 años resultó herido, mientras que la agresora falleció tras ser abatida por la policía local.

Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, murió tras ser apuñalada en Times Square

La muerte de Erin Piacenti causó una profunda conmoción por la manera en la que fue atacada en Times Square, Nueva York.

Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, muere tras ataque en Times Square (@mr.pluggertv / Instagram)

Erin Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta de Selección Empresarial y Conflictos (Business Selection and Conflicts) en la división global de banca corporativa y de inversión de Bank of America.

El lunes 31 de agosto, Erin se encontraba caminando por Times Square cuando Pamela Cisneros sacó de manera imprevista dos cuchillos de cocina.

Pamela Cisneros atacó directamente a Erin Piacenti, propinándole una herida con arma blanca en el abdomen.

Tras el ataque, Erin fue trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad. Lamentablemente, los médicos no pudieron salvarle la vida y fue declarada muerta poco después debido a la gravedad de las lesiones abdominales.

El portavoz de la entidad financiera, John Yiannacopoulos, emitió un pronunciamiento oficial expresando la consternación de la empresa.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una valiosa compañera de equipo a la que echaremos mucho de menos. Nuestro más sentido pésame a su familia y a todos sus seres queridos” John Yiannacopoulos, portavoz de Bank of America

La comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, y el alcalde Zohran Mamdani reiteraron que no hay ningún indicio de que el ataque estuviera relacionado con actos terroristas ni de que la posición de Erin en Bank of America tuviera algo que ver con la agresión.

Esto se sabe del ataque donde murió Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America

El lunes 31 de agosto de 2026, entre las 4:20 p.m. y las 4:30 p.m., ocurrió un trágico ataque por apuñalamiento en la icónica zona de Times Square, Manhattan, específicamente cerca de la Séptima Avenida y las calles 41 y 42 Oeste.

El incidente comenzó de manera repentina cuando Pamela Cisneros, una mujer de 49 años residente de Queens con antecedentes documentados de trastornos de salud mental, sacó dos cuchillos de cocina de una bolsa de compras.

Sin provocación ni interacción previa, comenzó a agredir a los transeúntes de forma completamente aleatoria.

Primero fue Tak Kam, un turista de Rhode Island de 68 años, quien salía de la estación del metro de la Calle 41 Oeste en compañía de su esposa. Cisneros lo apuñaló en el abdomen. El hombre fue trasladado al Hospital Bellevue en estado crítico pero estable.

Apenas 20 segundos después, Cisneros avanzó una cuadra hacia el norte y apuñaló, también en el abdomen, a Erin Piacenti.

Tras herir a ambas personas, la agresora corrió calle arriba con los cuchillos en la mano en dirección a la estación de policía de la plaza, donde fue rápidamente rodeada por varios agentes de la policía de Nueva York (NYPD).

Durante aproximadamente cuatro minutos, los oficiales intentaron dialogar con ella y le ordenaron repetidamente que soltara las armas.

Cisneros se negó rotundamente y amenazó directamente a las autoridades diciendo: “No voy a soltar nada, preferiría matarlos a los dos. ¡Los mataré!”.

Los oficiales utilizaron primero una pistola de descarga eléctrica (Taser) para intentar someterla, pero esta resultó ineficaz.

Al ver que Cisneros continuaba avanzando hacia ellos blandiendo los cuchillos, dos de los agentes abrieron fuego. La atacante fue alcanzada por los disparos y trasladada al Hospital Bellevue, donde posteriormente se certificó su fallecimiento.

Las autoridades confirmaron que el ataque fue completamente aleatorio, imprevisto y sin que mediara ninguna interacción o provocación previa entre la agresora y las víctimas.