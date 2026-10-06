La muerte del escritor británico Jeffrey Archer ha llevado a muchos seguidores a recordar una de sus apariciones más curiosas fuera del mundo literario: su breve participación en la primera película de Bridget Jones.

Aunque la intervención de Jeffrey Archer dura apenas unos segundos, el autor protagoniza uno de los cameos más comentados de la cinta al aparecer como invitado en una escena donde la torpeza de la protagonista -interpretada por Renée Zellweger-, desencadena un momento tan incómodo como memorable.

Con el paso de los años, la participación de Jeffrey Archer en Bridget Jones se convirtió en un detalle poco conocido por gran parte del público.

¿Cómo fue el cameo de Jeffrey Archer en “Bridget Jones”?

El cameo de Jeffrey Archer en “Bridget Jones” se produce durante el lanzamiento del libro el Kafka’s Motorbike, donde la protagonista es la maestra de ceremonias.

Como en casi toda la película, Bridget Jones se pone nerviosa y esto provoca un discurso bastante accidentado donde ofende sin querer a Jeffrey Archer y Salman Rushdie.

Pues menciona que Kafka’s Motorbike es el “mejor libro de nuestro tiempo”, para arrepentirse inmediatamente al ver a los otros dos escritores entre los asistentes.

Mencionado que los libros de Rushdie “también son muy buenos”, mientras que los de Archer “no están tan mal”, mientras vemos a ambos bastante molestos.

Acto seguido presenta al autor, Fitzherbert, del cual no se acordaba su nombre; quien le agradece y le muestra que estaba dando su introducción con el micrófono apagado.

Muchos no sabían que Jeffrey Archer aparece en “Bridget Jones”

El cameo de Jeffrey Archer en “Bridget Jones” ha tomado a todos por sorpresa, pues pocos sabían que el escritor tenía una pequeña participación en la película.

De hecho durante el estreno de “Bridget Jones” en 2001, mucha gente tampoco se dio cuenta de su aparición, aunque mencionan explícitamente el nombre de Jeffrey Archer.

Esto se debe a que el escritor no pronuncia ni una sola palabra y que se le ve de manera fugaz, lo que provocó que muchos dudaran si se trataba de él.

Incluso hubo quienes pensaron que eran un actor haciendo el papel; aunque después se aclaró que en efecto se trataba del también político inglés.